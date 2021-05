Aosta, erogazione dell'acqua sospesa per lavori all'acquedotto

AOSTA. Per consentire il collegamento di un tratto di condotta idrica di circa 120 metri alla rete dell'acquedotto comunale, a conclusione dei lavori di sostituzione effettuati lungo la Strada regionale n. 17 di Roisan in località Porossan-Neyves, l'erogazione dell’acqua potabile sarà sospesa in alcune frazioni di Aosta il 7 maggio tra le ore 8.30 e le ore 17. Sono coinvolte le utenze delle località a Chapelle, Chiou e Neyves di frazione Porossan.

In seguito al ripristino del servizio l'uso di elettrodomestici è sconsigliato fino allo spurgo della tubazione in tutte le zone interessate dai lavori.

redazione