Aosta, il Comune cerca 24 posti nei nidi d'infanzia privati

Pubblicato un avviso per i gestori di strutture private

AOSTA. Il Comune di Aosta cerca posti di asili nido nelle strutture private del capoluogo. L'avviso per le manifestazioni di interesse è già pubblicato on line e scade a fine agosto.

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è individuare 24 posti da mettere a disposizione delle famiglie, in aggiunta a quelli offerti dalle strutture comunali, per l'annualità 2021/2022. L'avviso richiede disponibilità di orario dalle 7.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì e prevede di corrispondere alla struttura privata 1.485 euro mensili per ciascun posto messo a disposizione.

I gestori dei nidi privati interessati possono trovare la documentazione nella sezione generale dell'albo pretorio on line.

redazione