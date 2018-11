Casinò de la Vallée, Tribunale di Aosta dice no al concordato

0 0 0 s2smodern

Il 5 dicembre il tribunale di Aosta esaminerà l'istanza di fallimento - In corso assemblea straordinaria dei soci



AOSTA. Niente concordato preventivo per il Casinò di Saint-Vincent: il tribunale collegiale di Aosta ha respinto l'istanza presentata dall'amministratore unico Filippo Rolando ritenendola inammissibile, anche a causa della mancanza del bilancio 2017. La decisione, riportata dall'Ansa, è stata presa ieri.

I tre giudici hanno fissato inoltre per il prossimo 5 dicembre la camera di consiglio per l'istanza di fallimento della Casinò Spa depositata dalla procura aostana.

Non è però ancora detta l'ultima parola sul concordato. A Saint-Vincent è infatti in corso un'assemblea straordinaria dei soci per valutare proprio l'approvazione del bilancio mancante e quindi la presentazione di una nuova domanda di concordato.

Marco Camilli