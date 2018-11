Approvato il bilancio 2017 della Casinò de la Vallée

0 0 0 s2smodern

La casa da gioco valdostana ripresenterà domanda di concordato per evitare il fallimento

SAINT-VINCENT. C'è il via libera dell'assemblea dei soci della Casinò de la Vallée Spa al bilancio 2017, che chiude con un rosso di 21,7 milioni di euro. Il documento è stato approvato, dopo mesi di rinvii, all'indomani del respingimento dell'istanza di concordato in bianco depositata in tribunale ad Aosta dall'amministratore unico Filippo Rolando.

Il via libera al bilancio rappresenta un passo indispensabile per poter presentare una seconda istanza di concordato, procedura che è «l'unico strumento per evitare l'apertura di un procedimento irreversibile», ha spiegato Rolando con riferimento alla richiesta di fallimento avanzata dalla Procura di Aosta.

Lunedì quindi l'istanza sarà riproposta e questa volta nel plico depositato in tribunale ci sarà anche il documento contabile dello scorso esercizio.

«Le cifre sono rimaste le stesse ed è stata inserita una nuova relazione ad integrazione del bilancio», ha aggiunto Rolando precisando poi che «se vedo che non c'è spazio di soluzione sarò io a chiedere il fallimento» e di «non avere intenzione di chiedere soldi alla Regione».





