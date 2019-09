Crisi Shilosh, il governo regionale: limitare le ricadute sui lavoratori Pubblicato: Sabato, 28 Settembre 2019 08:52

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

VERRES. Il presidente della Regione Antonio Fosson e gli assessori alle politiche del lavoro Luigi Bertschy ed alle attività produttive Renzo Testolin hanno incontrato ieri pomeriggio i rappresentanti dei sindacati a proposito della situazione Shiloh di Verrès.

Dall'incontro, a cui era presente anche il sindaco Alessandro Gioventi, "è emersa la volontà di far fronte comune, attivando tutte le azioni possibili per limitare le ricadute sui lavoratori e, più in generale, sul tessuto sociale ed economico della Bassa Valle", spiega l'amministrazione regionale.

La società ha di recente annunciato per lo stabilimento di Verrès un taglio di 70 dipendenti a causa dell'andamento negativo del settore dell'auto che si riflette sugli ordinativi.

L'intenzione del governo regionale è di sentire anche i rappresentanti di Shiloh per avere un quadro completo della situazione. Lunedì 30 settembre è in agenda un incontro con i vertici aziendali e da martedì sono previste le assemblee sindacali.

E.G.