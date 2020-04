Psr, Regione: erogati sostegni per 71 milioni di euro



Raggiunto l'obiettivo minimo che evita il disimpegno dei fondi assegnati alla Valle d'Aosta AOSTA. Gli obiettivi di spesa fissati per la Valle d'Aosta per il Programma di Sviluppo Rurale sono stati già raggiunti per l'anno in corso. Lo comunica l'assessorato regionale all'agricoltura spiegando che l'impegno impegno totale di sostegni erogati ad oggi ammonta a quasi 71 milioni di euro (pari al 51,77% dell'intera dotazione). "Oltre a una conferma del buon andamento delle attività, ciò significa anche che la Valle d’Aosta non incorrerà nel disimpegno automatico, che prevede il recupero da parte dell’Unione europea di risorse finanziarie non utilizzate", evidenziano gli uffici regionali. L'Autorità di gestione inoltre sta facendo il punto della situazione sui bandi per il settore agricolo e forestale. Il termine per le domande riferite all'intervento 16.8 sui piani di gestione forestale è stato posticipato. A breve inoltre apriranno i bandi per le misure a superficie relativi al 2020 e si stanno ultimando le procedure per l’apertura, ad aprile, del bando per l’intervento 4.1.1, finalizzato a sostenere gli investimenti nelle aziende agricole. redazione