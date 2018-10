Baccega (Uv): autonomisti si ritrovino in un progetto comune

Valutazione attuale: 0 / 5

Secondo il consigliere regionale "tocca ai movimenti regionalisti prendere in mano il timone"

AOSTA. «E' ora che le forze dell'area autonomista si ritrovino in un progetto comune per dare alla Valle d'Aosta e ai Valdostani le risposte che si aspettano». Lo afferma il consigliere regionale dell'Union Valdôtaine Mauro Baccega nel commentare l'attuale situazione politica.

«Come avevo già evidenziato - dichiara il consigliere unionista -, soltanto dopo quattro mesi sono venute fuori le problematiche di una Giunta non coesa e soprattutto sostenuta da forze che non hanno nulla o poco da condividere». In questo contesto «tocca all'alleanza dei Movimenti Regionalisti prendere in mano il timone e, per il bene della Valle d'Aosta, comporre una maggioranza concreta ed efficiente, anche partendo da 18 consiglieri».

Baccega invita a «lasciarsi indietro le "querelles" del passato» e aggiunge: «la ricerca di una nuova maggioranza non va etichettata come un'operazione di palazzo, ma come una conseguenza logica di una pochezza amministrativa e politica che la Valle d'Aosta non aveva ancora conosciuto e che non si meritava».

«Il dato incontrovertibile è che la situazione di stallo sta durando ormai da quattro mesi. Se si vuole dare uno slancio all'azione di governo si deve agire», dichiara ancora il consigliere regionale unionista.

