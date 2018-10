Epav, spesa "non regolare" durante la campagna elettorale

Valutazione attuale: 0 / 5

Segnalazione su una spesa rendicontata di 610 euro

AOSTA. La sezione di controllo della Corte dei conti bacchetta il gruppo consiliare Epav per una spesa sostenuta durante la campagna elettorale delle scorse elezioni politiche.

Nella relazione al Consiglio regionale sulla rendicontazione dei contributi erogati ai gruppi, i magistrati contabili indicano come «non regolare» un importo di 610 Euro pagato per affittare la sala di un hotel in occasione di un incontro con i cittadini. L'evento in questione risale al 3 febbraio, in periodo di par condicio. Le linee guida dell'Ufficio di presidenza del Consiglio stabiliscono che «non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale».

