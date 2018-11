I principali provvedimenti approvati oggi dalla giunta regionale

0 0 0 s2smodern

Otto borse di studio in memoria di Ugo e Liliana Brivio

AOSTA. La giunta regionale della Valle d'Aosta oggi ha nominato Ezio Alliod quale consigliere rappresentante della Regione in seno al Cda della Società di Servizi Valle d'Aosta spa per il mandato in corso e Stefania Telesca quale consigliere, rappresentante della Regione, in seno al Consiglio di amministrazione della società “Servizi previdenziali Valle d'Aosta s.p.a.”, in sostituzione di consigliere dimissionario, per il mandato in corso. L'esecutivo ha anche nominato Maria Alessandra Parigi presidente del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta; Salvatore Cazzato quale consigliere in seno al Cda dell'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition e Daniele Pison quale revisore dei conti della Fondazione Clément Fillietroz onlus.

La Giunta regionale ha poi approvato le convenzioni per l'utilizzo delle graduatorie in corso di validità ai fini di assunzione di personale da parte della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales e dei Comuni di Quart e Saint-Pierre. Ora, i due Comuni e la Camera potranno attingere alle graduatorie regionali nel caso in cui non abbiano graduatorie di concorso o di selezione in corso di validità.

Il governo ha anche approvato l'organizzazione delle celebrazioni per la Giornata internazionale della montagna 2018, in programma nel mese di dicembre. In particolare il messaggio promosso sarà quello della salvaguardia degli ambienti montani utilizzando modalità di trasporto alternative, come la bicicletta nelle sue diverse declinazioni, la promozione della mobilità sostenibile e lo sviluppo delle piste ciclabili. In piazza Deffeyes, ad Aosta, saranno organizzate attività ludiche per bambini e adulti e, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, momenti di riflessione e confronto sul corretto utilizzo della bicicletta sul territorio di montagna.

Su proposta dell'assessore all'agricoltura, l'esecutivo ha approvato la concessione di un contributo a favore del Comune di Pont-Saint-Martin per le attività di messa in sicurezza e di bonifica del “sito 2 – giardini pubblici” nell'ambito del procedimento di bonifica e messa in sicurezza permanente relativo ad aree già adibite a deposito incontrollato di scorie da attività metallurgica nel Comune di Pont-Saint-Martin per un importo di euro 241 mila euro.

Su proposta dell'assessore alle Finanze e Attività produttive il governo regionale ha approvato l'Avviso a sportello denominato “Start the Valley Up” a favore di nuove imprese innovative non quotate, classificate come piccole imprese e microimprese, e di liberi professionisti, per la realizzazione di piani di sviluppo riguardanti un ambito tecnologico compreso tra quelli individuati nella Strategia di specializzazione intelligente della Regione Valle d'Aosta per il periodo 2014-2020 (Montagna di eccellenza, Montagna intelligente e Montagna sostenibile). Gli aiuti previsti dall'Avviso a sportello intendono favorire la crescita di nuove imprese innovative, che valorizzino a livello produttivo i risultati della ricerca, nel rispetto della normativa europea vigente.

La Giunta regionale, d'intesa tra la Presidenza, ha anche modificato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020, in applicazione dell'accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio economico e normativo 2016/2018 e per la modificazione dell'Accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13 dicembre 2010, sottoscritto il 7 novembre 2018.

Su proposta dell'assessore all'istruzione e cultura sono stati assegnati, per l'anno scolastico 2018/2019, i finanziamenti straordinari vincolati alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di primo e di secondo grado della Regione (comprese le paritarie) vincolati alla realizzazione del progetto autonomo a tema denominato “Classes de neige”, per un importo complessivo di 41.500 euro.

La Giunta regionale ha inoltre approvato il bando di concorso per l'assegnazione di otto borse di studio intitolate alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana Brivio, a favore di studenti bisognosi e meritevoli che si sono diplomati nell'anno scolastico 2017/2018, dell'importo di 2.000 euro ciascuna,

Per quanto riguarda le opere pubbliche, la Giunta regionale ha approvato la convenzione a durata triennale tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, struttura Assetto idrogeologico dei bacini montani, Ufficio neve e valanghe (UNV), e l'ente Parco Nazionale Gran Paradiso per lo svolgimento di attività inerenti al rilevamento dati nivometrici a sostegno dell'emissione del bollettino neve e valanghe.

Il Governo regionale ha anche espresso una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale della variante sostanziale generale al Piano regolatore comunale di Saint-Vincent.

Per l'assessorato alla sanità e salute, il Governo regionale ha approvato l'organizzazione della Conferenza sulla famiglia, prevista il 29 novembre ad Aosta, per una spesa complessiva di 5 mila euro. L'obiettivo della conferenza è di approfondire e valutare le situazioni delle famiglie, esaminare le politiche attuate nei loro confronti e avanzare proposte riguardo le politiche regionali sul tema.

