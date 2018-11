Cioccolato Valle d'Aosta, licenziamenti e ricerca di nuovi partner

0 0 0 s2smodern

Vertice tra la proprietà turca e la Regione. Aggravi: «chieste garanzie su avvio produzione»

PONT-SAINT-MARTIN. La società turca proprietaria della Cioccolato Valle d'Aosta è alla ricerca di un partner che possa investire per far partire la produzione nello stabilimento ex Feletti. Intanto però per i dipendenti sono arrivate le lettere di licenziamento.

Il punto della situazione sull'azienda è stato fatto ieri. L'imprenditore turco Ertugrul Selcuk ha incontrato l'assessore regionale alle Finanze e Attività produttive, Stefano Aggravi, e i referenti della finanziaria regionale Finaosta che ha erogato un finanziamento a favore della Cioccolato VdA per farla insediare a Pont-Saint-Martin.

«L'attuale proprietà - ha spiegato l'assessore Aggravi - è alla ricerca di un partner al 50%» e in particolare di «investitori esteri interessati ad insediarsi in Italia nell'ambito della produzione dolciaria», che sarebbero stati individuati attraverso degli intermediari. «Da parte nostra - ha aggiunto - abbiamo cercato di ottenere delle garanzie sull'avvio della produzione ma a breve non ci sono. Ora possiamo solo monitorare costantemente la situazione». Per gli sviluppi si dovrà attendere un paio di mesi «ma noi abbiamo ribadito la necessità di una soluzione più rapida possibile», ha riferito ancora l'assessore.

All'incontro era presente anche il Savt. «Vogliamo ancora dare fiducia alla proprietà - ha commentato Guido Corniolo - e speriamo che si trovi un finanziatore. Le lettere di licenziamento erano un atto dovuto, in queste condizioni non si poteva mantenere il personale senza far nulla. Ci è stata data garanzia che se la situazione verrà risolta saranno tutti riassunti».

Marco Camilli