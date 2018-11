Consiglio Valle "tagliato" a causa dell'impasse politica

0 0 0 s2smodern

Domani l'aula discuterà solo gli argomenti urgenti. Cambia anche il calendario delle riunioni

AOSTA. La crisi politica che avvolge Palazzo regionale causa un nuovo stravolgimento dei lavori del Consiglio Valle. La seduta in calendario domani e giovedì si limiterà alla discussione dei punti urgenti e di quelli improrogabili: le comunicazioni dei presidenti del consiglio e della Regione, la presa d'atto delle dimissioni degli assessori Chantal Certan e Stefano Borrello, il parere sul disegno di legge costituzionale sulle modifiche dello Statuto speciale e la legge di assestamento del bilancio 2018. Tutti gli altri argomenti, una cinquantina in tutto, saranno forse discussi in una prossima riunione.

La decisione di cambiare l'ordine del giorno è stata presa oggi dalla conferenza dei capigruppo a maggioranza e tra i punti che "saltano" c'è anche la sostituzione dei cinque componenti dell'ufficio di presidenza che dovrebbero essere eletti dall'aula in rappresentanza di una maggioranza e di una minoranza ben definite.

La capigruppo ha anche stabilito di cambiare il calendario delle sedute: quella di inizio dicembre che avrebbe dovuto essere dedicata all'approvazione del bilancio si svolgerà nei giorni 5 e 6 (anziché dal 3 al 6) mentre quella di fine mese, prevista in origine il 19 e 20, inizierà il 17 e si concluderà il 20.

Venerdì 23 novembre la capigruppo tornerà a riunirsi per decidere se fissare un consiglio straordinario per discutere i punti che non saranno affrontati domani.

E.G.