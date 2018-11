Mossa (M5s): consiglieri regionali sono lautamente pagati, inizino a lavorare

0 0 0 s2smodern

"Ennesimo rinvio per la nomina della Commissione Paritetica Stato -Valle d'Aosta"

AOSTA. «Sono mesi che il nostro MoVimento sollecita le altre forze politiche sul lavoro in Aula mentre, di adunanza in adunanza, i cittadini valdostani devono assistere al triste spettacolo di discussioni sospese, votazioni rinviate, scelte non fatte. I cittadini valdostani pagano lautamente questi signori, sarebbe ora che si decidessero a lavorare.» Così il capogruppo del M5s, Luciano Mossa, commentando la decisione presa ieri a maggioranza dalla conferenza dei capigruppo del consiglio regionale di rinviare la discussione di buona parte degli argomenti che avrebbero dovuto essere esaminati tra oggi e domani.

«È stata così rimandata per l'ennesima volta la nomina della Commissione paritetica Stato-Regione, importantissima nella definizione delle norme di attuazione del nostro Statuto», sottolinea il M5s (che ha votato contro il rinvio degli argomenti insieme al gruppo Mouv'). «E' stata rinviata anche la discussione sulla legge elettorale del Consiglio Valle nonostante - sottolinea Mossa - durante l'ultima riunione di Commissione, sia stato votato, con larga maggioranza, che venisse trattata nella seduta consiliare di domani, in considerazione dell'urgenza. La motivazione data dall'Union Valdôtaine è che non è ancora riuscita a confrontarsi con la propria base, nonostante le proposte risalgano al mese di luglio. Alla faccia della rappresentanza territoriale.»

«Le poltrone, per cui tutti stanno trattando in questi giorni - conclude il capogruppo del M5S -, sono delle postazioni di lavoro e non comodi divani su cui adagiarsi, ben remunerati, per i prossimi 5 anni.»

