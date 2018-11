Agricoltura, agevolazioni Irap e voucher asili nell'assestamento di bilancio

0 0 0 s2smodern

"Sì" del Consiglio regionale della Valle d'Aosta al disegno di legge

AOSTA. Il ddl sull'assestamento del bilancio regionale è stato approvato oggi dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta con ventotto voti a favore e sette astensioni (IC e M5s).

«Questa variazione da 5,6 milioni di euro - ha spiegato il relatore Roberto Cognetta (Mouv) - consente di dare risposte alle tematiche più urgenti. In particolare, all'Assessorato all'agricoltura sono destinati 2,2 milioni di euro per i trasferimenti correnti all'Arer per l'organizzazione di rassegne; sono inoltre stanziati 364 mila euro per le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli».

Con gli emendamenti il ddl ripristina le agevolazioni Irap per le nuove imprese (ridotte dello 0,92% per cinque periodi di imposta) e introduce la sperimentazione dei voucher per gli asili nido, che andrà dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2021.

A beneficiare della variazione di bilancio anche il sostegno alle locazioni nell'ambito delle politiche abitative (400 mila euro), gli asili nido (altri 400 mila euro), l'incremento del fondo di rotazione per gli alberghi (500 mila euro).

«È stata inoltre prorogata - ha riferito ancora Cognetta - l'efficacia delle graduatorie fino al completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato negli organici del Corpo forestale valdostano e dei Vigili del fuoco».





Clara Rossi