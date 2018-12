Spelgatti: dovevano fermarci perché stavamo cambiando troppe cose

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



L'ex presidente della Regione dopo la sfiducia: la nuova maggioranza non reggerà

AOSTA. Nicoletta Spelgatti, oggi si interrompe la prima presidenza femminile e a guida leghista della Valle d'Aosta. Un suo commento su questi mesi e questo ribaltone.

«Dovevano riuscire assolutamente a fermarci perché stavamo cambiando troppe cose e l'urgenza di fermarci è apparsa chiara a tutti. Stavamo riuscendo a fare comunque tantissime cose con una maggioraza di 10 a 35 e dovevano per forza bloccare tutto questo, perché la paura di tornare ad elezioni e del cambiamento per loro era troppo forte».

Avete forse peccato di inesperienza o fatto qualcosa che ha esposto il fianco a critiche ed attacchi?

«In soltanto 5 mesi, di cui uno e mezzo di sospensione, siamo riusciti a portare a casa l'accordo con lo Stato, la questione di Tzambarlet (la ex scuola polmone, ndr), la questione Casinò e tante altre questioni come il bando affitti. Solo oggi abbiamo fatto una giunta e portato a casa un importante progetto. Se l'esperienza è governare come hanno fatto loro, grazie al cielo sì, manchiamo di esperienza».

Avete tolto la patata bollente del Casinò dalle mani di tutti i politici. Vi hanno fatto fare il lavoro sporco?

«No, loro non volevano proprio che lo facessimo questo lavoro. Abbiamo semplicemente rispettato le leggi e buttato fuori la politica dal Casinò e questo per loro è stato un problema gigantesco. Hanno fatto quello che potevano per evitare che noi ottenessimo questo risultato che noi invece siamo fieri di aver portato a casa».

Ora cosa accadrà? Legge elettorale e finanziaria e poi al voto?

«Noi speriamo di andare al voto il prima possibile. Questa maggioranza è unita soltanto dal fatto di bloccare la Lega e di conseguenza, secondo me, non potranno reggere».

Marco Camilli