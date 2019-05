Bilancio Casinò, la Regione aspetta il parere dei revisori dei conti

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Il bilancio fortemente in rosso della Casinò de la Vallée è fonte di preoccupazione a Palazzo regionale. I 53 milioni di euro di passivo del 2018 non lasciano tranquilla la maggioranza, nonostante la cifra così alta sia legata anche alla situazione contingente del piano di concordato in continuità.

Il piano è già stato ammesso dal Tribunale di Aosta, ma manca ancora l'importante pronuncia da parte dei creditori della casa da gioco. Vista la delicatezza della situazione, il governo regionale preferisce quindi per ora evitare nuovi commenti sul bilancio 2018.

Il presidente della Regione, Antonio Fosson, ne ha parlato in occasione della conferenza stampa del venerdì ad Aosta spiegando che «il socio (la Regione, ndr) si esprimerà in assemblea» e che comunque prima di tutto «vogliamo avere il parere dei revisori dei conti».

La relazione degli organismi di controllo dovrà arrivare prima dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio attesa giugno, cioè il mese precedente all'assemblea dei creditori.

M.C.