Elezioni europee, alle 19 affluenza oltre il 39% in Valle d'Aosta

AOSTA. Si attesta al 39,31 per cento l'affluenza registrata in Valle d'Aosta in questa domenica di voto per eleggere i nuovi rappresentanti italiani al Parlamento europeo. Alle scorse elezioni del 2014 il dato era fermo al 37,49%.

Nel capoluogo regionale ha votato il 41,06% degli aventi diritto (11.384 su 27.724 elettori). Negli altri comuni principali la percentuale si aggira attorno al 38% (Châtillon 38,78%, a Courmayeur 39,28%, Donnas 38,16%, Gressan 38,68%, Nus 38,56%, Saint-Vincent 38,75%) tranne che a Pont-Saint-Martin (41,89%), Quart (41,23%), Saint-Christophe (41,48%), Saint-Pierre (35,74%), Sarre (36,69%) e Verrès (44,12%).

