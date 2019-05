La Lega conquista anche i piccoli comuni della Valle d'Aosta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Alle elezioni europee di domenica 26 maggio la lista della Lega ha conquistato praticamente tutti i 74 comuni della Valle d'Aosta. Il partito di Salvini ha ottenuto nella maggior parte dei casi tra il 30 ed il 50%, arrivando talvolta anche a superare la metà dei voti.

È accaduto per esempio a Bionaz (43 voti pari al 51,19%) ed a Challand-Saint-Victor (130 voti pari al 55,56%). Il Carroccio inoltre ha ottenuto alte percentuali in alta Valle ed in rari casi è stato superato dalla lista delle Autonomie o dal Partito Democratico.

Ad Aosta la Lega ha raggiunto il 32% (4505 voti con 1.464 preferenze per Sammaritani e 1.094 per Salvini), il Partito Democratico si è fermato al 21,77% (3.060 voti) mentre Autonomie per l'Europa (9,7%) è stata superata dal Movimento 5 stelle (10,52%). Negli altri Comuni più grandi, con più di 3.000 elettori, è sempre la Lega a vincere: a Châtillon il Carroccio ha preso il 41%, le Autonomie il 15%, il PD l'11% ed il M5s il 9,77. A Quart il partito di Salvini è arrivato al 39,74% mentre PD si è fermato al 12,79%, le Autonomie al 12,24% ed il M5s all'11,19%). A Saint-Vincent ha ottenuto il 39% mentre il PD è al 13,71, le Autonomie al 12,70 ed il M5s a 9,51 punti percentuali. Infine a Sarre la Lega è arrivata al 35,42%, il PD al 18,44%, le Autonomie all'11,86% ed il M5s al 9,79%.

Le Autonomie hanno vinto in alcuni piccoli comuni dove una manciata di voti fa la differenza, come La Magdeleine (32,08%) e Valgrisenche (39,8%). Situazione più equilibrata a Saint-Oyen dove ha vinto la Lega grazie a 25 voti, mentre Autonomie e PD ne hanno ottenuto rispettivamente 23 e 22 (tradotto in percentuale: 26,32 per la Lega, 24,21 per le Autonomie e 23,16 per il PD). Un po' diversa la situazione in Val di Rhêmes: a Notre Dame è il PD a vincere con il 30% (pari a 9 voti) e la Lega indietro al 20% (6 voti) mentre a Saint-Georges le Autonomie si attestano al 32% (18 voti) e la Lega al 27% (15 voti).

C.R.