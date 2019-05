Risultati elezioni, Nasso (M5s): è stato un voto di protesta

Valutazione attuale: 1 / 5

AOSTA. «In Valle d'Aosta si è perpetrato un grandissimo voto di protesta che va rispettato. Ma con l'amaro in bocca». Così la consigliera regionale del Movimento 5 stelle Manuela Nasso a proposito dei risultati delle elezioni europee in Valle d'Aosta.

«Ho parlato con molte persone che hanno votato Lega perché il M5s li aveva delusi - afferma commentando l'andamento negativo del suo movimento -. Alcuni mi hanno detto di essere rimasti delusi dal M5s per l'alleanza con la Lega, e quindi hanno votato quest'ultima. La Lega - aggiunge - ha fatto una campagna buona in Valle d'Aosta, noi ne abbiamo fatta una semplice. Comunque questo exploit leghista non me lo spiego, perché di alternative agli autonomisti ce n'erano. Sentire dire che il partito di Salvini porti una ventata di aria fresca nel nostro sistema un po' deteriorato mi fa specie».

A livello locale, così come in quello nazionale, secondo Nasso il M5s ha pagato il tipo di politica portata avanti. «Molto spesso un movimento, come la Lega, punta di più a creare consensi che non alla progettualità. In politica cercare di fare qualcosa di giusto per tutti non sempre genera consenso, anzi».

In Regione la Lega è tornata a chiedere le dimissioni del governo Fosson. Il M5s come si porrà di fronte a questa questione? ««Abbiamo sempre detto che, dopo l'entrata in vigore della legge elettorale, ogni momento è propizio» per tornare alle elezioni. «Non ci siamo ancora confrontati sul da farsi - aggiunge - ma per noi la coerenza è un punto fondamentale e quello che abbiamo detto lo porteremo avanti».

Secondo Nasso, il flop della lista degli autonomisti è legata ai «continui terremoti giudiziari. La gente si è stufata. E poi questa "omertà", detto in senso bonario. Qualche autonomista è vero che ha preso le distanze, ma tanti altri tutte queste vicende se le sono fatte passare sopra la testa in silenzio. A volte servirebbe esporsi in modo coraggioso, prendere atto dei problemi e dichiarare la voglia di cambiare».

Guardando invece ai risultati nazionali, la consigliera pentastellata difende l'operato del M5s al governo nonostante gli elettori con il voto di ieri abbiano fatto intendere di non aver apprezzato quanto compiuto finora. «Non ho mai tollerato il salvataggio di Salvini perché ci si difende nel processo e non dal processo - dice Nasso -, ma non so se questo sia stata la causa determinante» che ha fatto disinnamorare gli elettori dei 5 stelle. «Comunque - commenta la consigliera - sono anche orgogliosa della scelta fatta ormai un anno fa del contratto di Governo. C'erano due scenari possibili: stare a guardare o tapparsi il naso e portare dei punti a casa con i voti della Lega. È stato faticoso, ma abbiamo approvato l'anticorruzione, la quota 100. Non ha pagato? È andata così. C'è chi cerca il consenso e chi cerca di portar a casa dei risultati».

Da ieri sui social si stanno diffondendo delle voci che vorrebbero il Movimento 5 stelle prossimo allo sfaldamento. Conferma? «Questa voce non l'ho sentita. Non mi sono ancora confrontata con gli altri e sicuramente c'è della tristezza, ma questa cosa la smentisco assolutamente».

Marco Camilli