PD Valle d'Aosta: "siamo noi l'alternativa alla Lega"

AOSTA. Il voto di domenica 26 maggio si rivela positivo per il Partito Democratico. Sparito dal Consiglio Valle dopo il flop delle elezioni regionali di un anno fa, il PD in Valle d'Aosta si ritrova ad essere il secondo partito più votato alle europee superando anche gli autonomisti. I commenti post voto sono chiaramente positivi.

"I numeri di queste elezioni europee sono chiari - si legge in una nota diffusa dalla sede di Aosta -: il giorno dopo le elezioni possiamo dire che il Partito Democratico c'è, l'alternativa alla Lega siamo noi". "E' un risultato - è scritto nel comunicato - che ci spinge a continuare, con ancora più impegno, il lavoro di dialogo con le persone, i territori e le associazioni. Non possiamo però nascondere che la sfida di oggi, anche in vista delle prossime elezioni comunali, è quella di contrastare la Lega di Salvini".

Il segretario regionale Sara Timpano indica quindi la strada per il futuro: "Gli elettori ci hanno dato l'incarico di essere argine all'onda nera delle destre, certo però non possiamo pensare di farlo da soli. Dobbiamo mettere insieme i cittadini e le forze progressiste che non vogliono fare passi indietro sui diritti e che vogliono affrontare la questione ambientale".

M.C.