PNV si spacca, il governo Fosson traballa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. È rottura nel movimento Pour Notre Vallée dopo le dichiarazioni di Claudio Restano sul sostegno alla maggioranza e al governo Fosson.

Dopo le parole del consigliere regionale ("Non ho mai ricattato nessuno, non accetto che mi si ricatti e sono da subito disposto, previo confronto almeno con l'area di Pour Notre Vallée che mi è più vicina, a lasciare la maggioranza), il vice coordinatore Anita Prezzavento ed il coordinatore del movimento giovanile Luca Distasi prendono le distanze. "I sottoscritti membri del Coordinamento", scrivono in una nota, "a nome degli aderenti al gruppo di pensiero PNV, nonché membri dell’Assemblea dello stesso, indicati di seguito, prendono atto con rammarico delle dichiarazioni rilasciate dal Consigliere Claudio Restano, che evidenziano una frattura ormai ritenuta insanabile all’interno del gruppo, malgrado i ripetuti tentativi ad opera degli stessi sottoscritti per ripristinare un clima di confronto".

Prezzavento e Distasi accusano "alcuni membri di PNV" di aver "indebitamente sfruttato l’immagine di PNV al fine di far passare, in maniera pretestuosa, dichiarazioni esclusivamente personali in merito alla situazione politica come deliberazioni dell’intero gruppo di pensiero".

Si legge ancora nella nota: "L'impegno del governo Fosson prescinda dall’esito di consultazioni elettorali parallele, in quanto finalizzato a individuare soluzioni efficaci per le esigenze più cruciali della comunità valdostana; un eventuale vuoto istituzionale implicherebbe la mancata risposta a tutta una serie di criticità di cui invece l’attuale maggioranza si sta occupando con successo".

"Esiste un'area Restano – La Torre che si differenzia dal resto del movimento che sostiene l’attuale maggioranza e pertanto non possono fare altro che accettare la loro scelta di divisione". Oggi il Coordinamento si riunirà per "fare chiarezza su tali comportamenti".

redazione