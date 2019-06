Mouv' ha eletto il nuovo presidente

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Arriva da Hône il nuovo presidente di Mouv'. L'assemblea del movimento politico ha infatti eletto alla sua guida Massimiliano Pegorari, 40 anni, consulente patrimoniale nel ramo assicurativo e conosciuto anche come "Fix".

«Ringrazio per la fiducia e mi impegno a dare il mio apporto positivo alla crescita di Mouv', che ritengo possa svolgere un ruolo costruttivo per un autonomismo capace di proporre una politica economica trasparente e liberale in un momento di gravi divisioni nel Consiglio regionale che ricadono sul tessuto produttivo valdostano», afferma Pegorari.

«Oltre ad una rinnovata spinta organizzativa e ad una maggior presenza territoriale, credo sia nostro compito lavorare per una Autonomia più efficace nel segno dell’onestà, della competenza e della capacità di mediazione», aggiunge.

E.G.