Il disegno di legge sul Casinò iscritto all'odg del Consiglio Valle

AOSTA. Il disegno di legge 31/XV "Disposizioni urgenti per Casinò de la Vallé Spa" è tra gli atti che il Consiglio regionale della Valle d'Aosta discuterà nella seduta del 2, 3 e 4 luglio.

Si tratta del provvedimento approvato dalla giunta regionale nell'ambito della procedura di concordato della società di Saint-Vincent che trasforma il debito postergato di 48 milioni della casa da gioco nei confronti della Regione, tramite Finaosta, in uno strumento finanziario partecipativo (Sfp) e quindi in un apporto di capitale.

Prima di esaminare il ddl Casinò, martedì pomeriggio l'aula si riunirà in sessione straordinaria per discutere di CVA e in particolare dell'approvazione del bilancio 2018 e del rinnovo del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

redazione