Grand Hotel Billia, avviato l'iter di ricollocamento dei lavoratori licenziati

AOSTA. L'iter per il ricollocamento del personale licenziato dal Grand Hôtel Billia in base all'accordo del febbraio scorso sta procedendo. «La Casinò de la Vallée Spa ci ha comunicato che il 31 maggio si è completato il percorso di licenziamenti. In ottemperanza a quanto previsto dall'accordo sindacale dell'11 febbraio, la società ha avviato una serie di iniziative volte a mantenere gli impegni», ha spiegato in consiglio regionale il presidente Antonio Fosson rispondendo ad una interrogazione del gruppo Adu Vda.

La Casinò Spa «ha già avviato consultazioni con alcune agenzie di lavoro interinale sul territorio per sottoporre i curricula e per valutare la costruzione di un percorso di outplacement per i lavoratori; segnalato nominativi alla Fondazione per la formazione professionale turistica per eventuali docenze; trasmesso all'associazione all'Adava l'elenco dei lavoratori per la pubblicazione sulla sezione lavoro dei loro profili; segnalato all'Amministrazione regionale i lavoratori usciti appartenenti a categorie protette, operai con eventuali specializzazioni e l’elenco dei lavoratori licenziati suddivisi per tipologia professionale. Infine, è stato predisposto l’elenco dei lavoratori usciti per la preparazione di una graduatoria su cui applicare il diritto di precedenza da attivare al termine del periodo di preavviso contrattuale.»

Il presidente della Regione ha infine riferito che «allo stato attuale, visto il breve lasso di tempo intercorso dal termine dei licenziamenti, non tutti i lavoratori hanno ancora fornito i propri curricula, ad oggi solo 15 lavoratori hanno provveduto. L’area risorse umane sta comunque sollecitando i lavoratori a fornirlo quanto prima.»

C.R.