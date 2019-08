Alpe e Uvp: riunire gli autonomisti resta una priorità

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. "L'obiettivo di ricostituire un solo movimento autonomista in grado di rappresentare le istanze della comunità valdostana resta prioritario e inevitabile": lo dichiarano in una nota congiunta Alpe e Uvp.

Le direzioni dei due movimenti si sono riunite nei giorni scorsi per esaminare la situazione politica regionale e in particolare il futuro dell'area autonomista. Quello della riunione "sarà la grande sfida dei prossimi mesi, sulla quale - dicono Alpe e Uvp - i due movimenti consacreranno tutte le energie positive necessarie per puntare ad un futuro prospero e sostenibile per la nostra regione".

A proposito invece della situazione nazionale, i due movimenti affermano che la crisi di governo "non rappresenta una sorpresa" vista "l'eterogeneità e l'incompatibilità dei protagonisti", "la carenza di linee programmatiche adottate" ed anche "l'inconsistenza di alcuni ministri che fino alla fine hanno tentato di nascondere la loro incompetenza dietro a propositi populisti".

Secondo Alpe e Uvp ora serve "una soluzione politica meno fantasista e più rispettosa delle istituzioni e dei cittadini".

redazione