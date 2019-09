Cordoglio per la scomparsa del prof. Paolo Carrozza

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. "Una perdita dolorosissima": così il presidente della Commissione paritetica Roberto Louvin commenta la scomparsa del professore Paolo Carrozza, componente designato dal governo nell'organismo che si occupa delle norme di attuazione dello Statuto speciale valdostano.

"Ci lascia un amico con cui abbiamo condiviso trentanni di studi, ricerche e battaglie a favore delle minoranze e per le Autonomie. La sua interpretazione straordinariamente acuta del Diritto costituzionale ne ha fatto un autore di primissimo piano in questo campo, ma sono soprattutto la sua lealtà e la sua vicinanza verso la Valle d’Aosta che mi preme ricordare in questo triste momento", afferma in una nota Louvin.

Nello stesso messaggio esprimono il proprio cordoglio anche il presidente della Regione, Antonio Fosson, e la presidente del Consiglio Valle, Emily Rini.

"La competenza giuridica e la sensibilità culturale del professore Carrozza sono state, per sei anni, preziose nella costruzione delle norme attuative dell’ordinamento valdostano - dichiara Fosson -. La sua conoscenza dei sistemi regionali e federali ha ispirato i lavori di questo organismo e sostenuto le ragioni della nostra Autonomia con grande efficacia. La sua esperienza trentennale sempre al fianco delle Regioni speciali, e in particolare della nostra, rendono la sua scomparsa una grossa perdita per tutta la Valle d’Aosta".

"Per il Consiglio Valle, il professore Carrozza è stato, per molti anni, un collaboratore scientifico apprezzatissimo, fin dal 1989 in qualità di consulente della Commissione Speciale per le Riforme Istituzionali della nostra Assemblea - aggiunge Rini -. È difficile pensare oggi, ad un più fine conoscitore e attento studioso del nostro ordinamento".

C.R.