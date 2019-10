Sottocommissione per riforma istituzionale sentirà alcuni costituzionalisti Pubblicato: Giovedì, 31 Ottobre 2019 14:53

AOSTA. La sottocommissione istituita per studiare la riforma della legge elettorale regionale e della forma di governo della Valle d'Aosta ha deciso di acquisire anche il parere di alcuni esperti costituzionalisti.

Come riferisce il presidente Alberto Bertin (RC), la prima audizione è stata messa in calendario il 5 novembre. In quell'occasione sarà sentita Lara Trucco, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Genova ed esperta di sistemi elettorali.

L'audizione sarà in seduta pubblica.

C.R.