"Non mi ci riconosco più", Caniggia Nicolotti lascia Mouv' Pubblicato: Lunedì, 04 Novembre 2019 10:34

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Mauro Caniggia Nicolotti annuncia l'addio al movimento che ha contribuito a fondare, cioè il Mouv'.

"Non riconoscendomi più ormai da mesi in tutto ciò che sta accadendo all'interno del movimento, abbandono definitivamente il partito", si legge in una nota. "Ho tentato sempre - spiega - di mediare e sintetizzare le diverse posizioni interne cercando di farne una ricchezza e non un motivo di divisione, contrastando dentro e fuori le etichette varie di “ex” di qualcosa; dunque, oggi mi rattrista vedere cosa stia succedendo in Mouv’".

Oltre ad aver contributo alla nascita del movimento, Caniggia Nicolotti ne è stato anche il presidente per quasi un anno e mezzo.

redazione