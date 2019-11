Discarica Pompiod, ADU: "notizie sconcertanti" Pubblicato: Martedì, 19 Novembre 2019 14:08

AOSTA. La notizia del sequestro della discarica di Pompiod, ad Aymavilles, e di quattro indagati per ipotesi di reati ambientali si è velocemente diffusa anche tra partiti e movimenti politici valdostani.

Commentando le "sconcertanti notizie" relative all'indagine di Corpo forestale e Guardia di finanza, ADU esprime in una nota "una certa soddisfazione nel constatare che le denunce del Comitato Pompiod - Discarica sicura, al quale ADU ha sempre fornito appoggio e collaborazione, sia nelle operazioni di raccolta delle firme sia nelle iniziative portate in Consiglio regionale, abbiano trovato orecchie disponibili ad ascoltare la richiesta di trasparenza su un tema così importante per tutta la comunità".

ADU inoltre "si augura, inoltre, che anche per quanto riguarda la discarica sullo Chalamy - in merito alla quale rivendichiamo con orgoglio di aver dato inizio alla diffusione delle informazioni alla cittadinanza attraverso l’incontro organizzato a Issogne il 18 ottobre scorso - si ascoltino le richieste dei cittadini che animano il Comitato La Valle non è una discarica".

Da parte del Movimento 5 stelle c'è "preoccupazione" per lo svolgersi degli eventi a causa delle "gravi conseguenze ambientali e sociali che si delineano se si dovessero accertare reati tanto gravi per l'ambiente e per la salute dei valdostani". Il movimento ricorda "le molteplici azioni portate in Consiglio regionale e in Parlamento (richiesta intervento ministro Ambiente) sul tema "che testimoniano le preoccupazioni da tempo espresse nei confronti della gestione e dell'autorizzazione di questa discarica, sempre minimizzate, se non trascurate, dall'attuale maggioranza".

