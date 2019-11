Rifugi alpini, riduzione Irap anche per attività secondarie Pubblicato: Venerdì, 22 Novembre 2019 14:10

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il governo regionale ha approvato oggi una delibera sulle agevolazioni Irap a favore dei rifiuti alpini, come previsto dalla legge regionale 12/2018. Il provvedimento definisce criteri e modalità di applicazione della misura che si traduce in un'esenzione dal pagamento dell'imposta a partire dal 1° gennaio 2019.

La delibera precisa quali sono i soggetti beneficiari. Sono inclusi coloro che esercitano in via esclusiva l'attività di rifugio alpino, come esplicitato in legge, ed anche i soggetti che all'interno della stessa unità locale esercitano attività secondarie comunque riconducibili a quella di rifugio alpino (per esempio somministrazione e vendita di alimenti e bevande, di commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) e di noleggio di attrezzature sportive.

L'assessorato regionale alle finanze spiega: "la Giunta ha ritenuto opportuno, in sede di compilazione delle dichiarazioni per l’anno 2019, fornire precise indicazioni al fine di meglio chiarire i requisiti necessari per poter utilizzare il beneficio affinché non possano esservi indebite fruizioni che potrebbero configurarsi, fra l’altro, quali aiuti di Stato".

redazione