Barocco (UV): disponibili a trovare grandi intese sul bilancio Pubblicato: Lunedì, 16 Dicembre 2019 17:47

AOSTA. «Oggi qualcuno ci ha chiesto sul bilancio cosa siamo disposti a fare: il mio movimento ha già detto che ci deve essere una ricerca di larghe intese». Così Giovanni Barocco, diventato capogruppo dell'Union Valdôtaine in Consiglio regionale dopo le dimissioni rassegnate da Luca Bianchi (coinvolto nell'indagine sulla corruzione elettorale).

«Ci prendiamo qualche giorno e faremo delle riflessioni», ha annunciato. Questo momento è «come un elettroshock da cui ripartire. In quest'aula ci sono ancora le possibilità per dimostrare che i valdostani in questi momenti riescono a dialogare tra loro e a trovare delle soluzioni».

«L'UV non ha paura delle elezioni - ha aggiunto Barocco -, qualcuno ha detto di cercare prima di mettere in sicurezza i conti. Questo lo dobbiamo ai nostri elettori. Sul come lo faremo ci giochiamo la nostra credibilità e la nostra faccia.»

Barocco si è inoltre rivolto a Fosson che non era presente in aula: «Io l'onore delle armi non lo concedo al presidente Fosson. Non è così che si fa. Certi momenti che noi autonomisti viviamo con grande pena devono essere affrontati da uomini di montagna, quindi mettendoci la faccia politicamente». Ancora parlando a Fosson e delle funzioni di prefetto: «lei ha causato nocumento a questa funzione. Sta a noi, mondo autonomista, dare la prova in questi prossimi giorni che questa autonomia ce la meritiamo e continuiamo a meritarcela».







