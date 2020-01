Bilancio, il Consiglio Valle convocato dal 27 gennaio Pubblicato: Giovedì, 23 Gennaio 2020 13:17

AOSTA. Il bilancio di previsione del triennio 2020/2022 della Regione autonoma Valle d'Aosta sarà discusso dal Consiglio Valle la prossima settimana. La convocazione d'urgenza è per lunedì 27 gennaio dalle ore 15 e per i due giorni successivi, martedì 28 e mercoledì 29, a partire dalle ore 9.

In discussione ci sono anche il Defr - Documento di economia e finanza regionale, e i disegni di legge di stabilità regionale e delle disposizioni collegate.

L'approvazione del bilancio, che metterebbe fine all'esercizio provvisorio, non è affatto scontata: la possibilità di raggiungere almeno i 18 "sì" necessari per il via libera del documento è incerta, tanto che nei giorni scorsi il presidente della seconda Commissione Affari generali aveva dichiarato che mancavano i voti. Molto dipenderà dagli emendamenti: a seconda della loro approvazione o meno alcune forze politiche e alcuni consiglieri "ribelli" decideranno se esprimersi a favore o contro.

Nella stessa seduta il Consiglio regionale dovrà anche prendere atto di due relazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti: una sul bilancio di previsione della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per gli esercizi finanziari 2018-2020, l'altra sul controllo della legittimità e della regolarità della gestione speciale della Finaosta Spa per il periodo 2013-2017, con specifico riferimento all'indebitamento, ai sensi delle leggi regionali n. 40/2010 e n. 13/2014.

Tornando al bilancio, in caso di approvazione il Consiglio regionale potrebbe sciogliersi in breve tempo per consentire alla Valle d'Aosta di andare ad elezioni anticipate. Già si parla di un election day in primavera. Servono però almeno 18 consiglieri pronti a firmare le dimissioni.

E.G.