L'Alliance Valdôtaine vira sul verde



Nuovo simbolo per il gruppo che unisce Alpe e Uvp AOSTA. Il colore verde spicca nel nuovo simbolo che rappresenterà alle prossime elezioni regionali l'Alliance Valdôtaine. Non si tratta chiaramente di una scelta casuale, bensì un modo per richiamare l'impronta a tutela dell'ambiente di cui dichiara di volersi fare carico il soggetto politico frutto dell'unione dei gruppi consiliari di Alpe e Union Valdôtaine Progressiste. «Ci siamo dotati di un nuovo marchio su cui lavorare insieme con uno spirito diverso, moderno e contemporaneo», ha spiegato in conferenza stampa il coordinatore Corrado Cometto presentando la nuova veste grafica che è stata votata e approvata dall'assemblea dei due movimenti. I responsabili di Alliance Valdôtaine per ora non hanno svelato liste e programmi in vista del voto. Hanno invece spiegato che AV è aperto a tutti coloro che condividono il progetto portato avanti nell'ultimo anno. redazione