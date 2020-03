Coronavirus, Bertschy: possibile convocazione straordinaria del Consiglio Valle



Ipotesi di iniziativa legislativa 'indifferibile e urgente' AOSTA. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta potrebbe essere convocato a un mese di distanza dalle elezioni per approvare un provvedimento di sostegno alle attività commerciali danneggiate dall'emergenza Coronavirus. Ne ha parlato l'assessore alle politiche del lavoro, Luigi Bertschy in vista della riunione del Consiglio politiche del lavoro del prossimo 6 marzo. "È fondamentale stabilire di quali margini dispone la Regione per integrare, contestualizzandole, le misure stabilite a livello nazionale - scrive Brtschy su Instagram -. Rispetto alla possibilità di intervento dell'amministrazione regionale e bene ricordare che è oggi limitato dal regime di ordinaria amministrazione che però non preclude il potere/dovere di esercitare l’iniziativa legislativa per sottoporre all'approvazione del Consiglio sia pure sciolto un atto legislativo, quando l’iniziativa assuma, per contenuto, i caratteri dell’indifferibilità e dell’urgenza legate a situazioni eccezionali alle quali occorre prontamente e improcrastinabilmente dare seguito". "È evidente - aggiunge l'assessore - che, se sarà necessario intervenire e convocare un consiglio straordinario, occorrerà il consenso del Presidente del Consiglio e la condivisione di tutti i gruppi consiliari". C.R.