5a Commissione sollecita nomina commissario ad acta per l'emergenza Coronavirus



Per coordinare le attività sul territorio valdostano AOSTA. Individuare un commissario ad acta al quale affidare tutta l'attività collegata all'emergenza sanitaria messa in atto in Valle d'Aosta: lo sollecita la Commissione Servizi sociali del Consiglio Valle per fare il punto della situazione. Secondo la Commissione, riunita sia ieri che oggi, è necessario individuare una "figura sovraordinata di coordinamento", un commissario ad acta appunto, a cui faccia capo tutta l'attività, sanitaria e non, riferita alla gestione dell'emergenza Coronavirus. Dalla Commissione è anche arrivato un sollecito a reperire nel più breve tempo possibile i dispositivi di protezione individuali che attualmente sono praticamente introvabili. redazione