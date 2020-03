Primo caso di Covid-19 tra i consiglieri regionali della Valle d'Aosta



Isolati alcuni colleghi e altre persone venute a contatto con lui recentemente AOSTA. Ci sarebbe anche un consigliere regionale della Valle d'Aosta tra coloro che sono risultati contagiati dal nuovo coronavirus. Lo riferisce l'Ansa. Il consigliere in questione ha accusato tosse e debolezza ed è stato sottoposto al tampone per il Covid-19. L'esame ieri sera ha dato esito positivo. Alcuni consiglieri regionali sono stati posti in isolamento precauzionale così come altre persone venute a contatto con lui nelle ultime due settimane. redazione