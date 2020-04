Coronavirus, Conte: misure restrittive fino al 3 maggio



Il presidente del Consiglio firma il nuovo Dpcm. 'Non possiamo vanificare gli sforzi fin qui fatti' ROMA. Le anticipazioni delle ultime ore sulla proroga delle misure di confinamento per tutta Italia trovano conferma nel discorso pronunciato questa sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In conferenza stampa in diretta streaming Conte spiega: «Proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio. Una decisione difficile, ma necessaria di cui mi assumo tutte le responsabilità politiche». Un modo per mettere "in sicurezza" non solo le festività della Pasqua ma anche il ponte del 25 Aprile e del 1° Maggio. Il nuovo Dpcm sull'emergenza Coronavirus dispone comunque qualche piccolo allentamento delle restrizioni. Per esempio possono riaprire attività come cartolerie, negozi di abbigliamento per bambini, librerie. Da Conte ancora una volta l'invito a mantenere alta l'attenzione. «Non possiamo vanificare gli sforzi fin qui fatti - dice -: se cediamo adesso, rischiamo di ripartire da capo». E poi: «siamo tutti impazienti di ripartire. L'auspicio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire, con cautela e con qualche gradualità, ma ripartire. Dipende, questo obiettivo, dal nostro comportamento».



Elena Giovinazzo