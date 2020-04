Coronavirus, il secondo pacchetto di misure urgenti in Consiglio Valle il 17 aprile



Via libera unanime in II Commissione alla proposta di legge che dispone provvedimenti per 25 milioni di Euro AOSTA. La proposta di legge sulle misure di sostegno per famiglie e imprese valdostane da 25 milioni di euro arriverà in Consiglio regionale tra due giorni, venerdì 17 aprile. Oggi infatti la seconda Commissione consiliare ha dato il parere favorevole unanime al testo. Pierluigi Marquis, presidente della Commissione e relatore del provvedimento, riassume così il provvedimento: «Si tratta di un documento ben articolato, che mette in campo uno sforzo finanziario di 25 milioni di euro e rivolto a un’ampia platea di soggetti, trasversale e inclusivo dei settori economici, attento alla continuità delle relazioni economiche tra le imprese e tra le persone, ma anche alle condizioni di vita delle famiglie. La Commissione ha tracciato anche un percorso di attuazione, fondato su un approccio digitale, già sperimentato, per procedere alle erogazioni nella terza decade di aprile». L'esponente di Stella Alpina riferisce inoltre della richiesta di costituire un gruppo tecnico di lavoro interassessorile delegato a gestire l’attuazione della legge che possa aiutare «a superare le più tradizionali procedure amministrative affinché si risponda adeguatamente all’urgenza della crisi che stiamo attraversando. Sarà compito del Consiglio Valle monitorare questo processo affinché si faccia presto e bene». Dalla prossima settimana il Consiglio Valle inizierà a discutere un terzo pacchetto di misure per sostenere l'economia colpita dall'emergenza Covid-19. Clara Rossi