Misure anticrisi, i sindacati valdostani: procedure rapide per il pagamento di bonus e indennizzi





Cgil, Cisl e Uil Valle d'Aosta: poca attenzione ai lavoratori in cassa integrazione e stagionali

AOSTA. "Va bene il voler snellire le procedure, ma vorremmo che oltre alla volontà seguissero anche i fatti". Così Cgil, Cisl e Uil Valle d'Aosta dopo l'approvazione della seconda tranche di misure anticrisi varata nella tarda serata di ieri dal Consiglio Valle per l'emergenza Coronavirus.

Il giudicio dei sindacati sul provvedimento legislativo da 25 milioni di euro è diviso in due. "Positivo - dicono - aver incluso il bonus (inerente al mese di marzo e aprile) per i lavoratori dipendenti “atipici”, per i collaboratori domestici e per i tirocinanti, come fortemente sollecitato da noi in seconda commissione", tuttavia i 200 euro di indennizzo a marzo "per i lavoratori dipendenti, attualmente in cassa integrazione, risultano essere insufficienti".

"Ci aspettavamo anche una maggiore attenzione nei confronti di quei lavoratori che, terminata la disoccupazione, sarebbero dovuti rientrare al lavoro - aggiungono Cgil, Cisl e Uil - . Sono prevalentemente gli stagionali, quegli ex lavoratori, che per effetto della pandemia, non sono stati riassunti. E sono gli stessi che sono esclusi anche dal reddito di cittadinanza e da qualsiasi altra forma di ammortizzatore sociale". Secondo Cgil, Cisl e Uil valdostani inoltre poteva essere deciso un "taglio alle remunerazioni dei consiglieri e degli assessori ( indennità di funzione o diaria), che mediamente percepiscono più di 10.000 euro mensili".

Adesso l'attenzione è rivolta al terzo provvedimento anticrisi, quello più corposo. "La Regione - concludono i sindacati - deve velocizzare la messa in campo dei prossimi provvedimenti (120 milioni) e avviare una procedura immediata e rapida per il pagamento degli indennizzi e dei bonus. Quindi chiediamo con forza che già da lunedì venga attivata la piattaforma".

M.C.