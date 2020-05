Fase 2, il Comité UV: politica valdostana agisca senza aspettare decisioni romane



'Bar, ristoranti e Casinò devono riaprire nei prossimi giorni' AOSTA. Nella politica regionale c'è troppa divisione anche in questo momento di straordinaria emergenza ed un costante clima da campagna elettorale. La critica è mossa dal Comité Fédéral dell'Union Valdôtaine. Non è il momento dei "roboanti proclami" che generano "conflusioni e attese che non potranno essere soddisfatte", dice il Comité. La politica valdostana deve ritrovare l'unità e prendere decisioni per "il bene dei valdostani" e soprattutto senza "aspettare decisioni romane" sulla fase due, quella della ripartenza. "È necessario, anche rispetto all’andamento positivo della situazione epidemiologica, far valere la nostra possibilità di autogoverno e avere il coraggio di anticipare le riaperture, seppur in totale sicurezza - afferma l'organi unionista -. Le attività di ristorazione, i bar, nonché gli impianti a fune e la nostra casa da gioco devono tornare a riaprire nei prossimi giorni, per preparare la stagione estiva, che andrà comunque gestita nell’eccezionalità. Allo stesso modo - conclude - devono ripartire tutte le attività produttive ed i servizi alla persona, in gioco c’è il futuro di tante famiglie valdostane, profes-sionisti e molte piccole medie imprese che sono la struttura portante del tessuto economico Valdostano". C.R.