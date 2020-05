La Lega VdA annuncia una manifestazione in piazza ad Aosta il 2 giugno



Il segretario regionale Boldi: in piazza Chanoux per far sentire la voce degli inascoltati AOSTA. La Lega Vallée d'Aoste annuncia una manifestazione in piazza per "dare voce agli inascoltati". La protesta si svolgerà ad Aosta, in piazza Chanoux, il prossimo 2 giugno in contemporanea con altre città d'Italia. "L'attuale Governo non è quello che i valdostani meritano", dice il segretario regionale Marialice Boldi. "Il 2 giugno manifesteremo con forza la volontà di costruire il nostro futuro nel territorio che ci appartiene e ci spetta di diritto, così come sancito dal nostro Statuto autonomo. Se anche voi non ne potete più del Governo degli annunci, vi aspettiamo in piazza Chanoux per far sentire tutti insieme la voce degli inascoltati". redazione