La Camera discute il Dl Elezioni per il voto in autunno



Coinvolti 18 milioni di elettori e sette Regioni, Valle d'Aosta inclusa ROMA. È in iniziata alla Camera la discussione generale sul Dl Elezioni che rinvia all'autunno il voto per le elezioni regionali e comunali ed il referendum per il taglio dei parlamentari rimasti in sospeso a causa dell'emergenza Covid-19. Il sottosegretario agli interni, Achille Variati, intervenendo oggi in aula ha ricordato che il provvedimento coinvolge 18 milioni di elettori (quelli della Valle d'Aosta insieme a quelli di Liguria, Toscana, Veneto, Campania, Puglia e Marche) e che "il Comitato Tecnico Scientifico ha suggerito di svolgere e le consultazioni entro settembre". Nelle scorse ore si è parlato di un election day il 20 e 21 settembre. La proposta del governo si sta scontrando però con il parere negativo di molti presidenti di Regione. E' stata invece accolta la richiesta di una riduzione del numero di firme che i partiti dovranno raccogliere per partecipare alla corsa elettorale per i consigli regionali. M.C.