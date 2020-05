Indennizzi regionali Covid-19, oggi si sbloccano nuovi aiuti



Dalle ore 14 tramite la piattaforma telematica sarà possibile fare domanda per gli aiuti previsti dagli articoli 5 e 7 AOSTA. Dalle ore 14 di oggi sarà possibile presentare domanda per gli indennizzi previsti dalla legge regionale. 5/2020 per la sospensione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza Covid-19 (articolo 5) e per gli indennizzi alle altre categorie prive di altre modalità di sostegno (articolo 7). Entrambi gli articoli sono stati recentemente modificati. Per quanto riguarda l'art. 5, da oggi possono fare domanda anche ai soci d'opera di società di persone o di società di capitali, con esclusione di quelle a partecipazione o controllo pubblico e ai collaboratori familiari, siano essi coadiutori o coadiuvanti di un’impresa familiare o coniugale, di fare richiesta per un indennizzo di 400 euro al mese, per i mesi di marzo e aprile 2020, già previsto a favore dei lavoratori autonomi , residenti in Valle d'Aosta e titolari di una posizione previdenziale obbligatoria, nel caso l’impresa abbia dovuto sospendere l'attività secondo quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020. Anche l'art. 7 prevede un indennizzo di 400 euro al mese per i mesi di marzo e di aprile 2020 per una serie di lavoratori residenti in Valle d'Aosta: lavoratori autonomi, partite Iva non tenute alla sospensione dell’attività, i lavoratori autonomi occasionali titolari di una posizione previdenziale obbligatoria, i soci prestatore d’opera di società di persone o di società di capitali escluse quelle a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e i collaboratori familiari di imprese non tenute alla sospensione dell’attività, i lavoratori subordinati, intermittenti, a tempo determinato, somministrati o a tempo parziale, inclusi i lavoratori domestici, che nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 abbiano cessato involontariamente un rapporto di lavoro, i collaboratori coordinati continuativi di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, con regolare contratto di collaborazione e i tirocinanti il cui tirocinio extracurriculare risulti interrotto alla data dell’11 marzo 2020. "Le modifiche apportate agli artt. 5-7 della L.r. 5 permettono di attivare la piattaforma per dare la risposta voluta dal legislatore e attesa dalla comunità", afferma in una nota l'assessore alle politiche del lavoro Luigi Bertschy. "La prossima settimana - annuncia - verrà attivata anche la misura prevista all’art. 8 che è stata ora estesa ai lavoratori a tempo determinato. Con le misure di semplificazione introdotte sarà poi più agevole fare la richiesta per ottenere gli indennizzi. Molto importante infine aver previsto la possibilità di variare, con deliberazione di Giunta, gli stanziamenti tra capitoli di bilancio. A breve utilizzeremo questa nuova disposizione per dare risposta alle richieste di tutti gli studenti universitari". Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica unica (link diretto). Coloro che si sono già i scritti per accedree ad altre misure non dovranno ripetere l'operazione. A supporto degli utenti è possibile consultare il sito ohmyjob.it oppure contattare il call center dedicato al numero 800.006.300. Clara Rossi