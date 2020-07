Si dimette il consigliere regionale Joël Farcoz

L'esponente unionista 33enne intende candidarsi a sindaco di Gignod

AOSTA. Joël Farcoz rassegnerà oggi le dimissioni dalla carica di consigliere regionale. L'attuale vice presidente dell'assemblea valdostana è intenzionato infatti a partecipare alla corsa elettorale per diventare sindaco del Comune in cui risiede, Gignod, e intende quindi lasciare l'attuale posto a piazza Deffeyes.

Farcoz, 33 anni tra pochi giorni, ha dato l'annuncio delle dimissioni durante la conferenza dei capigruppo che abitualmente precede l'avvio dei lavori dell'aula. Prima di lasciare vuoto il suo posto tra i banchi dell'Union Valdôtaine voterà oggi pomeriggio la legge sull'edilizia scolastica e sui traferimenti senza vincolo ai Comuni per evitare di mettere in ulteriore difficoltà la non-maggioranza che sorregge la giunta regionale.

L'unionista - secondo alcuni pareri legali - non dovrà essere sostituito dal momento che la legislatura è finita da mesi e il Consiglio regionale lavora in regime di prorogatio in attesa di arrivare alle elezioni, emergenza Covid permettendo.

L'aula dovrà prendere atto delle dimissioni in una successiva seduta.

C.R.