Alliance Valdôtaine: con elezione Biden accantonati populismo e arroganza

Il movimento esprime soddisfazione per l'esito delle elezioni Usa

AOSTA. Alliance Valdôtaine esprime "soddisfazione per l'elezione di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti d'America, condividendo lo spirito democratico e la moderazione che contraddistinguono l'uomo politico a cui la maggioranza degli americani ha accordato la propria fiducia".

In una nota il movimento sottolinea che "con la vittoria di Biden, il populismo, l'arroganza e il negazionismo che hanno caratterizzato la gestione Trump vengono democraticamente accantonati, per lasciare spazio a posizioni più aperte e progressiste nei confronti dei temi globali che coinvolgono tutto il mondo, Valle d'Aosta compresa, a cominciare dalla gestione della pandemia di Covid fino alla questione dei cambiamenti climatici, passando per i temi etici quali l'abolizione della pena di morte e il mantenimento della legge sull'aborto".

Alliance Valdôtaine auspica che l'elezione di Biden "possa essere l'inizio di una nuova fase di ricomposizione delle fratture politiche e sociali, di lotta alle discriminazioni e alle diseguaglianze e di assunzione di responsabilità e di impegni seri in merito alla riduzione delle emissioni climalteranti. Come spesso accade, l'America precorre i tempi e l'augurio è che i buoni propositi vengano mantenuti e possano essere di esempio per il mondo intero".

redazione