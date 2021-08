Lavevaz: impugnativa del Governo non sembra intaccare l'impianto della legge 15/2021

Il presidente della Regione chiarisce che l'impugnativa del governo non è stata ancora notificata

La decisione del Consiglio dei ministri di impugnare la legge regionale n° 15 del 2021 «non sembra che possa intaccare l'impianto della legge» che riguarda l'assestamento di bilancio e le misure anticrisi per l'emergenza Covid. Lo afferma il presidente della Regione Erik Lavevaz commentando la decisione del governo italiano.

«Ancora non abbiamo ricevuto la notifica da parte del governo dell'impugnativa», spiega Lavevaz, quindi «al momento non ne conosciamo i dettagli e le motivazioni. Non appena li potremo esaminare faremo le nostre valutazioni».

Per quanto finora reso pubblico, l'impugnativa deliberata nel Cdm di ieri riguarda il Codice di settore in materia paesaggistica e le competenze statutarie.



redazione