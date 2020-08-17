Elezioni regionali 2020: tutti i candidati

Liste e candidati al Consiglio regionale della Valle d'Aosta - 20 e 21 settembre 2020
ALLIANCE VALDOTAINE - STELLA ALPINA - ITALIA VIVA
AMBIENTE DIRITTI UGUAGLIANZA
FORZA ITALIA - FRATELLI D'ITALIA
LEGA VALLÉE D'AOSTE
MOVIMENTO 5 STELLE
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PAYS D'AOSTE SOUVERAIN
POUR L'AUTONOMIE / PER L'AUTONOMIA
PROGETTO CIVICO PROGRESSISTA
(Rete Civica, Partito Democratico, Europa Verde, Possibile, Area Democratica-Gauche Autonomiste)
RINASCIMENTO VALLE D'AOSTA
UNION VALDOTAINE
VALLE D'AOSTA FUTURA
VALLEE D'AOSTE UNIE
VDALIBRA - PARTITO ANIMALISTA ITALIANO