Elezioni regionali 2020: tutti i candidati

Liste e candidati al Consiglio regionale della Valle d'Aosta - 20 e 21 settembre 2020

 

Alliance Valdôtaine - Stella Alpina - Italia Viva
ALLIANCE VALDOTAINE - STELLA ALPINA - ITALIA VIVA


CANDIDATI

 

 

 

 

Ambiente Diritti Uguaglianza

AMBIENTE DIRITTI UGUAGLIANZA

 

CANDIDATI

 

 

 

 

Forza Italia

Fratelli d'Italia FORZA ITALIA - FRATELLI D'ITALIA

CANDIDATI

 

 

 

 

 

Lega Vallée d'AosteLEGA VALLÉE D'AOSTE

 

CANDIDATI

 

 

 

 

 

Movimento 5 Stelle


MOVIMENTO 5 STELLE

 

CANDIDATI

 

 

 

 

Pays d'Aoste Souverain
PAYS D'AOSTE SOUVERAIN


CANDIDATI

 

 

 

POUR L'AUTONOMIE / PER L'AUTONOMIA

CANDIDATI

 

 

 

Progetto Civico ProgressistaPROGETTO CIVICO PROGRESSISTA

(Rete Civica, Partito Democratico, Europa Verde, Possibile, Area Democratica-Gauche Autonomiste)


CANDIDATI

 

 

 

 

Rinascimento Valle d'Aosta
RINASCIMENTO VALLE D'AOSTA

 

CANDIDATI

 

 

 

 

Union Valdôtaine


UNION VALDOTAINE

 

CANDIDATI

 

 

 

 

Valle d'Aosta Futura
VALLE D'AOSTA FUTURA


CANDIDATI

 

 

 

 

VALLEE D'AOSTE UNIE


CANDIDATI

 

 

 

VDALIBRA - PARTITO ANIMALISTA ITALIANO

 

CANDIDATI

 

 

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