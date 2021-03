Aoste, exposition Les Valdôtains dans le monde à l'église Saint-Laurent

Le fruit d'un travail coordonné par Alessandro Celi, responsable du projet La mémoire de l'émigration

AOSTE. Dans le cadre des Journées de la Francophonie en Vallée d'Aoste, l'exposition Les Valdôtains dans le monde - Hier et aujourd'hui aménagée en l'église Saint-Laurent d'Aoste, ouvrira ses portes au public vendredi 12 mars 2021 à 14 h.

Il s'agit d'un premier aperçu d'une recherche sur les migrations et la Vallée d'Aoste, axé sur les parties du monde où les Valdôtains se sont rendus pendant les dix derniers siècles, et qui entend mettre en lumière ce phénomène majeur de l'histoire de la Région. Ce parcours entraîne le visiteur au fil du temps, à partir du Moyen-Âge avec Saint-Anselme - le premier émigré valdôtain célèbre - jusqu'au XXIe siècle, lui présentant tour à tour les migrations saisonnières des Krämer, ces commerçants de la Vallée du Lys, les premiers émigrés valdôtains aux États-Unis (1860-1870) ou encore la fondation de l'association des émigrés de Paris en 1897, avant d'aborder la période contemporaine avec les « émigrés 2.0 » : en 2020, près de 7 000 Valdôtains étaient en effet inscrits à l'AIRE, le Registre des Italiens résidant à l'étranger.

Présentée par la Région autonome Vallée d'Aoste et le Conseil de la Vallée, cette exposition est le fruit d'un travail coordonné par Alessandro Celi, responsable du projet « La mémoire de l'émigration », avec la participation de l'Académie Saint-Anselme d'Aoste, de l'Association Augusta d'Issime, du Walser Kulturzentrum, de la Fondation Émile Chanoux, de l'Union de la Presse Francophone, du Comité des Traditions Valdôtaines, de l'Association Valdôtaine Archives Sonores, de l'Institut d'histoire de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d'Aoste, du Comité fédéral des Sociétés d'émigrés valdôtains, ainsi que du Centre d'études francoprovençales « René Willien » et avec la collaboration de Michela Ceccarelli.

Elle sera ouverte jusqu'au 9 mai 2021, du mardi au dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h (fermée le lundi). L'entrée est gratuite.

Pour garantir la sécurité des visiteurs et du personnel et conformément aux dispositions en vigueur, l'accès en est régulé et les visiteurs doivent porter des dispositifs de protection personnelle.

