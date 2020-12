Assicurazioni contro il Covid-19: ad Aosta si può da Carpi Assicurazioni

La filiale di Aosta diretta da Massimo Patrizio offre soluzioni personalizzate e al passo con i tempi

È attiva anche ad Aosta l'agenzia Carpi Assicurazioni, una realtà operativa dal 1949 che da Milano ha espanso e consolidato la sua attività stipulando importanti convenzioni con grandi gruppi industriali in campo farmaceutico, siderurgico e dell'edilizia civile e industriale. Oggi Carpi Assicurazioni è attiva in tutti i settori assicurativi - casa, viaggi, credito e cauzioni, responsabilità civile e di lavoro, tutela legale, costruzioni, infortuni - e offre prodotti finanziari e di investimento.

Affidabilità, esperienza, serietà e competenza sono i punti forti di una realtà impegnata da oltre settant'anni nella tutela dei propri clienti. Proprio in virtù di questa caratteristica e dell'attenzione posta nel rimanere sempre al passo con i tempi, in questo periodo storico difficile e pieno di incognite Carpi Assicurazioni ha dedicato particolare attenzione a come poter aiutare i propri clienti nella scelta di una assicurazione Covid-19 ideale per la serenità di tutta la famiglia.

Anche la filiale di Aosta, diretta dall'intermediario valdostano Massimo Patrizio, propone ai valdostani un pacchetto di coperture assicurative in caso di ricovero per Covid-19, ma non solo. L'assicurazione infatti copre il percorso di convalescenza con un'indennità economica oltre che l'assistenza post ricovero, estesa a coniuge e figli, per dodici mesi di protezione.

"È importante la differenza tra essere assicurati ed essere bene assicurati", dicono gli assicurazioni della società. Proporre soluzioni personalizzate e consulenze studiate per le necessità dei singoli rientra in quella costante attenzione al cliente che la Carpi Assicurazioni persegue da tre generazioni e che può essere trovata anche nella filiale di Aosta operativa ormai da alcuni mesi.

Carpi Assicurazioni si trova ad Aosta, in via Chambéry 35.

Per contatti: telefono 0165 524506 / cellulare 347 4595376 - Facebook/CarpiAssicurazioni