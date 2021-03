Il casinò online e le conseguenze della pandemia

La pandemia ha messo in serissima difficoltà tantissimi ambienti lavorativi. Come è accaduto in passato, anche in altre emergenze, ci possono essere alcune attività che rispondono positivamente a una tragedia . Ad esempio tutte le maggiori piattaforme streaming, ma anche i giochi online di qualsiasi tipologia. La reclusione a casa, difatti, indirizzava tutti noi verso quelle poche azioni che ci dovevano far distrarre. Tutto ciò ovviamente non ha nulla di inaspettato. Se già internet in tempi normali è uno strumento di socialità, nella pandemia diventava necessario.

Le scommesse online attraverso slot machine, blackjack e tantissimi altri esempi sono stati perciò un grandissimi svago, forse anche necessario per distrarsi e rilassarsi da un’emergenza sanitaria che ancora oggi ci coinvolge. I ricavi del casinò online sono aumentati da 58,9 miliardi di dollari nel 2019 a 66,7 miliardi di dollari nel 2020. Vediamo nel dettaglio come i vari Paesi hanno subito questa pandemia rispetto a queste considerazioni.

Stati Uniti

Gli Stati uniti sono un caso molto complesso anche da questo punto di vista. Essendo composto da vari stati con proprie regolamentazioni, è difficile tracciare un quadro chiaro di cosa accade. Cerchiamo ugualmente di costruire un discorso, nonostante le ovvie difficoltà da trattare.

Ad esempio la Pennsylvania attua una tendenza al rialzo dei ricavi del gioco online, rispetto agli altri stati che compongono il sindacato. Sono solo il quarto stato a farsi avanti e ad adottare la politica e la regolamentazione del casinò online.

Se invece ci spostiamo in New Jersey la situazione cambia. Questo stato infatti è il più grande mercato del gioco online negli Stati Uniti. Il loro lordo annuo è di 225 milioni di dollari all'anno e non mostra segni di rallentamento. Nonostante questa sia una cifra considerevole, il mercato del casinò online è ancora piuttosto acerbo. Detto questo, c'è già stato un aumento del 20% negli Stati Uniti, sebbene non sia ancora ampiamente disponibile. È stato prevista per il 2021 una risposta ancora più forte per gli Stati Uniti, portando a un fatturato stimato di quasi $ 10 miliardi in un decennio.

Italia

Spostandoci nel continente europeo, una nazione che ha visto il mercato del casinò online ampliarsi è stata l’Italia. Inoltre a causa delle restrizioni le scommesse sportive sono diminuite molto, mentre il guadagno del casinò online è diventato decisamente più florido. A dicembre, i ricavi di tutto ciò, hanno raggiunto i 359 milioni di euro solo in un mese.

Ciò rappresenta un aumento di 100 milioni di euro rispetto a novembre, che era già un record, proprio come ottobre. In effetti, dicembre ha quasi raddoppiato il precedente record di luglio di 194,2 milioni di euro di entrate lorde, che a sua volta era una cifra incredibilmente alta per l'industria del gioco in Italia solo un anno fa.

Spagna

Anche la Spagna ha un mercato economico notevole per quanto concerne il casinò online. L'industria dei giochi spagnola ha registrato un solido tasso di crescita del 17,7% per il 2020. Gli spagnoli, come l'Italia, hanno deciso collettivamente di abbandonare le scommesse sportive per altri tipi di scommesse online, in particolare il poker e il casinò online.

La roulette, specialmente con croupier dal vivo, ha battuto tutti i record qui. Il fatturato previsto per il prossimo futuro è di circa 50 milioni di euro al mese. Nonostante questi ottimi dati siano incoraggianti, non lo è assolutamente la nuova regolamentazione che potrebbe arrivare in futuro. Detto ciò, oltre ai casi specifici delle varie nazioni, c’è una certezza che si evince da queste considerazioni. La pandemia ha aumentato le attività online e ha dimostrato, quanto giocare responsabilmente, possa essere uno strumento di distrazione da non demonizzare.