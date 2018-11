Infanzia, Aosta: La Farfavola e Apeluna chiuderanno a fine 2018

0 0 0 s2smodern

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



La coop La Sorgente: costi non sostenibili e amministrazione senza coraggio

AOSTA. A fine anno il nido La Farfavola e la garderie Apeluna termineranno l'attività. Entrambe le strutture di Aosta sono gestite dalla cooperativa La Sorgente. «A farne le spese saranno le dodici operatrici, che da anni si prodigano per offrire servizi al passo con i tempi e le multate esigenze delle famiglie, ma non meno patiranno i bambini e le famiglie, più di 60», afferma il presidente Riccardo Jacquemod.

La garderie è nata nel 2000 e La Farfavola ha aperto cinque anni dopo. «Allora la città di Aosta vantava dei livelli di servizio per la prima infanzia ai vertici delle classifiche italiane», spiegano dalla cooperativa. Oggi «la crisi si è innestata in un tessuto in cui la spinta all’eccellenza era dimenticata da tempo. Per cui il “problema nidi” è diventato quello di contenere i costi». La Sorgente punta direttamente il dito contro «la mancanza di coraggio di questa amministrazione» e aggiunge che Aosta «ha smarrito il senso della sfida».

«Abbiamo tentato fino all'ultimo di resistere a decisioni che ci paiono francamente di corto raggio - dice ancora il presidente Jacquemod - ma alla fine dobbiamo fare il conti con la dura realtà. E la realtà è che senza il sostegno pubblico i servizi alla prima infanzia non sono economicamente sostenibili. Dobbiamo purtroppo capitolare. Al 31 dicembre due realtà di servizio per le famiglie e la prima infanzia dei quartieri Cogne e Dora non riusciranno a dare continuità ai propri piccoli ospiti e alle loro famiglie».

M.C.